В столице появится проспект Гузара

14 ноября, 2019, 16:06

Киевсовет переименовал проспект Космонавта Комарова - в проспект Любомира Гузара

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Соответствующее решение на пленарном заседании поддержали 74 депутата.

"Мы несколько лет боролись за то, чтобы в столице появилась улица с именем Блаженнейшего Любомира Гузара. Архиепископ был и остается вдохновителем украинской духовной жизни, его мудрость учит жить в мире и согласии, смиренно работать на благо своего народа. Это то, что крайне необходимо современной Украине. Убеждена, что депутатский корпус будет единым и поддержит нашу инициативу переименования ", - отметила депутат Киевсовета, Олеся Пинзеник.

Отмечается, что советский космонавт Владимир Комаров никакого отношения ни к Украине, ни к Киеву не имел.

"Уже несколько десятков лет Блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинцев. Благодаря ему греко-католическая церковь стала не просто одной из самых популярных в Украине, но и теперь включена в мировой христианский контекст. Зато фигура космонавта Комарова не связана с Украиной, и есть только наследием советского прошлого. Поэтому вполне целесообразно переименовать соответствующий проспект в честь выдающегося архиепископа ", - отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.