Зеленский подписал продление действия закона об особом статусе Донбасса
18 декабря, 2019, 15:52
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении еще на год закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Об этом говорится на странице закона на сайте ВР.
Последний этап прохождения законопроекта "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" - 18 декабря возвращен с подписью от президента.
"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона.
- Верховная Рада поддержала за основу и в целом пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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