Зеленский подписал продление действия закона об особом статусе Донбасса

18 декабря, 2019, 15:52

Об этом говорится на странице закона на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" - 18 декабря возвращен с подписью от президента.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона.