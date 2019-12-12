Рада продлила на год действие закона об "особом статусе" ОРДЛО
12 декабря, 2019, 11:23
Верховная Рада поддержала за основу и в целом пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Соответствующий законопроект №2569 "О внесении изменения в ст. 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" поддержали 320 народных депутатов.
Не голосовали за продление действия закона "Батькивщина" (воздержались) и "Голос" (против).
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об "особом статусе" Донбасса продлят на год .
10 декабря нардепы Арахамия и Корниенко зарегистрировали законопроект об "особом статусе" ОРДЛО.
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