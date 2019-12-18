Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранен военный
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Украинская воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение. Вследствие враждебного прицельного огня получил ранения один наш герой. Воина эвакуированы в военный мобильный госпиталь ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что противник продолжает нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем.
В то же время российские оккупанты усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирование открытия огня.
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Напомним, что 17 декабря боевики дважды обстреляли позиции украинских военных.
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