Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранен военный

18 декабря, 2019, 13:36

Боевики на Донбассе с начала текущих суток трижды обстреляли позиции Вооруженных сил, в результате один украинский военный получил ранения

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Украинская воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение. Вследствие враждебного прицельного огня получил ранения один наш герой. Воина эвакуированы в военный мобильный госпиталь ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что противник продолжает нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем.

В то же время российские оккупанты усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирование открытия огня.