День на Донбассе: боевики дважды обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Оба обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом Новолуганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из автоматического гранатомета крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
16 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 4340 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.
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