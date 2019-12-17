День на Донбассе: боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

17 декабря, 2019, 18:17

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Оба обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом Новолуганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из автоматического гранатомета крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

16 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.