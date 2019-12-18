В Конгрессе началось заседание по делу об импичменте Трампа
18 декабря, 2019, 16:42
Палата представителей США начала заседание, на котором планируется вынести импичмент американскому президенту Дональду Трампу
Об этом сообщает CNN .
Отмечается, что Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют президента США. Председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией", и призвала всех членов нижней палаты "быть готовыми к историческому голосованию".
О точном времени голосования пока неизвестно. По предположениям американских обозревателей, дебаты и процедурные вопросы займут не менее шести часов, следовательно. голосование может состояться после полудня или вечером по восточному времени (то есть поздно вечером или ночью по Киеву).
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