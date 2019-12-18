В Конгрессе началось заседание по делу об импичменте Трампа

18 декабря, 2019, 16:42

Палата представителей США начала заседание, на котором планируется вынести импичмент американскому президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют президента США. Председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией", и призвала всех членов нижней палаты "быть готовыми к историческому голосованию".

О точном времени голосования пока неизвестно. По предположениям американских обозревателей, дебаты и процедурные вопросы займут не менее шести часов, следовательно. голосование может состояться после полудня или вечером по восточному времени (то есть поздно вечером или ночью по Киеву).