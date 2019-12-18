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Espreso.tvМирПалата представителей США сегодня будет голосовать за импичмент Трампа

Палата представителей США сегодня будет голосовать за импичмент Трампа

Палата представителей США 18 декабря будет голосовать за утверждение двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа

Об этом говорится в письме спикера Палаты Нэнси Пелоси.

"Ни один из нас не пришел в Конгресс для того, чтобы объявлять импичмент президенту. Но первое, что сделал каждый в Конгрессе, появился в сессионном зале Палаты представителей с поднятой рукой и составил священную присягу:" Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов - внешних и внутренних ", - подчеркнула спикер нижней палаты.

Она отметила, что эта клятва наделяет всех законодателей обязанностью хранителей Конституции.

"Если мы не будем действовать, мы отречемся от своего долга", - подчеркнула Пелоси.

Законодатель поздравила председателей профильных комитетов, которые провели расследование по импичменту и сформировали официальные обвинения.

"Очень печально, что факты четко указали на то, что президент злоупотреблял властью для своей личной, политической выгоды, и что он препятствовал Конгрессу, отмечая, что является выше любой ответственность, выше Конституции, выше американского народа. В Америке никто не может быть над законом ", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

Трампа обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Президента обвинили в давлении на Украину с целью расследования против его политического соперника Джо Байдена, с использованием военной помощи в качестве рычага воздействия.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

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