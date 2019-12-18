Украина сможет покупать газ в Румынии, - Нафтогаз

18 декабря, 2019, 12:51

Оператор ГТС Украины и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейским энергетическим законодательством

Об этом сообщила пресс-служба "Натогаза".

В НАК "Нафтогаз" объясняют, что подписание договора с румунькою компанией TRANSGAZ дает возможность поставщикам свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украине и дальше в Молдову.

"С 1 января в межгосударственной точке« Исакча1-Орловка1 »будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб.м в сутки", - добавляют в пресс-службе.

В "Нафтогазе" отмечают, что это не только новые возможности для украинских трейдеров, а и гарантия доступа Молдовы в южноевропейских газовых рынков, если Газпром прекратит транзит по территории Украины.

Также в компании анонсировали, что первые аукционы на бронирование мощностей состоятся в ближайшее время.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ ", - комментирует ситуацию председатель вновь оператора ГТС Украины Сергей Макогон.