ООС: гражданский мужчина погиб от пули российских оккупантов

18 декабря, 2019, 14:54

В городе Марьинка 18 декабря в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был убит гражданский житель

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 18 декабря, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя. Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасти мужчину не удалось. Он скончался по дороге в больницу.



