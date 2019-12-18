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Espreso.tvОбществоООС: гражданский мужчина погиб от пули российских оккупантов

ООС: гражданский мужчина погиб от пули российских оккупантов

В городе Марьинка 18 декабря в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был убит гражданский житель

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 18 декабря, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя. Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасти мужчину не удалось. Он скончался по дороге в больницу.


 

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