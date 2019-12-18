ООС: гражданский мужчина погиб от пули российских оккупантов
18 декабря, 2019, 14:54
В городе Марьинка 18 декабря в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был убит гражданский житель
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
"Сегодня, 18 декабря, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя. Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что спасти мужчину не удалось. Он скончался по дороге в больницу.
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
Читайте также
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике