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Espreso.tvОбществоТеррористы "ЛНР" определили границы "республики" всей Луганской областью

Террористы "ЛНР" определили границы "республики" всей Луганской областью


фото: reuters
Оккупанты приняли "закон" о границе, в котором заявили о претензиях на всю Луганскую область

Об этом сообщает информационный сайт боевиков ЛИЦ.

"Граница будет по бывшей Луганской области", - заявил т.н. Председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Сейчас "ЛНР" при поддержке России контролирует только юг области.

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