Террористы "ЛНР" определили границы "республики" всей Луганской областью
18 декабря, 2019, 16:34
Оккупанты приняли "закон" о границе, в котором заявили о претензиях на всю Луганскую область
Об этом сообщает информационный сайт боевиков ЛИЦ.
"Граница будет по бывшей Луганской области", - заявил т.н. Председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Сейчас "ЛНР" при поддержке России контролирует только юг области.
- Террористическая организация "ДНР" приняла "закон" о так называемой государственной границе, который охватывает территорию всей Донецкой области.
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