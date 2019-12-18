Суд впервые оправдал украинца за выращивание конопли для лечения болевого синдрома

18 декабря, 2019, 13:57

Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева, которого с лета 2018 года судили за незаконное выращивание конопли для собственных медицинских целей

Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по делам человека.

Дело Виталия Румянцева слушалось судьей Вознесенского районного суда Александром Дробинським с августа 2018 года. Прокуратура начала отмечала выращивании Румянцевым 115 кустов конопли, затем изменила обвинение на 18 кустов. Подсудимый, инвалид первой группы, больной неизлечимой болезнью, обвинения отвергал, отмечал нарушении права на защиту и фальсификации доказательств работниками полиции и прокуратуры. По показаниям Румянцева он выращивал для собственного обезболивания 8 кустов конопли, а затем инкриминируемого ему преступления не совершал.

Правозащитники сообщают, что на Румянцева донес сосед. правоохранители инкриминировали Виталию незаконное выращивании конопли (ст. 310 УК).

"Борьба за восстановление справедливости по" делу Румянцева "впоследствии превратилась в войну на истощение обвиняемого. Он живет в отдаленном селе, в 60 километрах от суда, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи", - рассказывают в Союзе.

Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса. Депутаты парламента предыдущего созыва отправили его на доработку, в парламенте нынешнего созыва его не хотят даже регистрировать. Сотни пациентов с болевым синдромом, такие, как Румянцев, добиваются права лечиться марихуаной, пока в украинских судах слушают дела о домашних конопли.