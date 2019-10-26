В Киеве состоялся Конопляный марш с требованием легализации медицинской марихуаны

26 октября, 2019, 13:44

В воскресенье, 26 октября 2019 года, в столице Украины состоялась протестная акция, вызванная заявлением президента Владимира Зеленского о нецелесообразности узаконивания каннабиса в качестве лекарственного средства

Ее участники сначала озвучили свои требования рядом с Кабмином, а затем двинулись к зданию Министерства здравоохранения в Мариининському парка и Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Учитывая важность и чувствительность этого вопроса, мы считаем такую риторику президента Украины безответственной и недопустимой", - отмечается в обращении, обнародованном на Марше.

Сторонники легализации марихуаны в медицинских целях считают, что сейчас нарушается их право свободного выбора методов лечения.

Кроме того, по их словам, подобную инициативу готовы поддержать в Минздраве.