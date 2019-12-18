СБУ проводит обыски в КГГА

18 декабря, 2019, 16:03

В течение двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски СБУ из-за злоупотребления

Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - сказала она.

В КГГА подтвердили обыски в здании, однако не уточнили, где именно происходят следственные действия и чего они касаются.

В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.