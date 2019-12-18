СБУ проводит обыски в КГГА
18 декабря, 2019, 16:03
В течение двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски СБУ из-за злоупотребления
Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.
"Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - сказала она.
В КГГА подтвердили обыски в здании, однако не уточнили, где именно происходят следственные действия и чего они касаются.
В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.
- СБУ разоблачила коррупционную схему хищения 20 млн грн должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации.
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