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Espreso.tvОбществоСБУ проводит обыски в КГГА

СБУ проводит обыски в КГГА


фото: ssu.gov.ua
В течение двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски СБУ из-за злоупотребления

Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - сказала она.

В КГГА подтвердили обыски в здании, однако не уточнили, где именно происходят следственные действия и чего они касаются.

В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.

  • СБУ разоблачила коррупционную схему хищения 20 млн грн должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации.
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