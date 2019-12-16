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Espreso.tvОбществоЧиновников коммунального предприятия КГГА поймали на хищении 20 млн грн

Чиновников коммунального предприятия КГГА поймали на хищении 20 млн грн


фото: СБУ
СБУ разоблачила коррупционную схему хищения 20 млн грн должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации "Электронная столица", - говорится в сообщении.

Тендер на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно-коммунального обслуживания выиграла киевская ІТ-компания. Однако вместо разработки коммерсанты в 2018 году поставили в коммунальное предприятие КГГА уже имеющееся программное обеспечение. При этом такое обеспечение используется столичными коммунальными предприятиями еще с 2017 года, а разработку указанных в соглашении дополнительных модулей к нему сфальсифицировали.

В сговоре с руководством ІТ-компании чиновники коммунального предприятия подделали документы о проведенных приемочных испытаний и перечислили подрядчикам более 20 млн грн за "программное обеспечение", которое, по выводам экспертиз, не содержит ни одного программного кода и функционала.

Директору коммунального предприятия, его заместителю и руководителю фирмы-разработчика, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

 

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