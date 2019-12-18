Санкции против России должны быть усилены, - Порошенко в Страсбурге

18 декабря, 2019, 22:30

Санкции против России за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма должны быть усилены и продолжаться до полного выполнения Кремлем международных обязательств

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко во время сессии по вопросам безопасности парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС

"Важно усилить политическое давление на российские власти для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он приветствовал инициативу депутатов Европарламента о направлении письма с призывом содействовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.

"Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", - убежден Порошенко.

По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонного потенциала и внутренних реформ.

"Я приветствую продление санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к "статус-кво" в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко инициировал визит нового Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.