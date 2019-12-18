Порошенко с главой Венецианской комиссии Букиккио обсудили судебную реформу в Украине

18 декабря, 2019, 19:06

Об этом он написал в Facebook.

Главной темой разговора стала судебная реформа в Украине.

Высказано замечание относительно количественного уменьшения состава Верховного Суда для недопущения вмешательства в его работу.

"Еще одна общая с господином Букиккио позиция - мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - написал Порошенко.

Участники встречи отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами. Также очень важно внимание Венецианской комиссии к изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации, свободы средств массовой информации.