Порошенко с главой Венецианской комиссии Букиккио обсудили судебную реформу в Украине
18 декабря, 2019, 19:06
Пятый президент Украины Петр Порошенко во время участия в заседании Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом встретился с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио
Об этом он написал в Facebook.
Главной темой разговора стала судебная реформа в Украине.
Высказано замечание относительно количественного уменьшения состава Верховного Суда для недопущения вмешательства в его работу.
"Еще одна общая с господином Букиккио позиция - мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - написал Порошенко.
Участники встречи отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами. Также очень важно внимание Венецианской комиссии к изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации, свободы средств массовой информации.
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