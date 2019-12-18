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Espreso.tvОбществоПорошенко с главой Венецианской комиссии Букиккио обсудили судебную реформу в Украине

Порошенко с главой Венецианской комиссии Букиккио обсудили судебную реформу в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время участия в заседании Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом встретился с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио

Об этом он написал в Facebook.

Главной темой разговора стала судебная реформа в Украине.

Высказано замечание относительно количественного уменьшения состава Верховного Суда для недопущения вмешательства в его работу.

"Еще одна общая с господином Букиккио позиция - мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - написал Порошенко.

Участники встречи отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами. Также очень важно внимание Венецианской комиссии к изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации, свободы средств массовой информации.

 

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