Российский Генштаб считает, что НАТО готовится к полномасштабному конфликту
18 декабря, 2019, 09:34
Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовит крупномасштабный конфликт из-за обучение
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, учения Альянса в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Балтийского и Черного морей указывают на подготовку НАТО к крупномасштабному конфликту.
"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку к НАТО привлечению своих войск в большом военном конфликте", - заявил Герасимов.
- Напомним, ранее в НАТО заметили одновременно в десяти российских подводных лодок у берегов Норвегии.
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