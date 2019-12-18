Российский Генштаб считает, что НАТО готовится к полномасштабному конфликту

18 декабря, 2019, 09:34

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовит крупномасштабный конфликт из-за обучение

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, учения Альянса в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Балтийского и Черного морей указывают на подготовку НАТО к крупномасштабному конфликту.

"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку к НАТО привлечению своих войск в большом военном конфликте", - заявил Герасимов.