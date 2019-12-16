В НАТО заявили о необычной активности российских подводных лодок возле берегов Норвегии

16 декабря, 2019, 13:11

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску обеспокоена активностью российских подводных лодок в Северной Атлантике и Норвежском море

Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе RND .

В НАТО заметили одновременно до десяти российских подводных лодок у берегов Норвегии. В целом же активность российских подводных лодок в этом году достигла наивысшего уровня со времени окончания холодной войны.

"Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой", - сказала Лунгеску.

По словам Лунгеску, НАТО отреагирует на это усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону.

Северная Атлантика важна для безопасности Европы в части маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов связи, заявила представитель Североатлантического альянса.