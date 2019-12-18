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Espreso.tvОбществоНовый закон "бетонирует" депутатскую неприкосновенность, - Устинова

Новый закон "бетонирует" депутатскую неприкосновенность, - Устинова

Принятый 18 декабря в целом законопроект об отмене депутаськой неприкосновенности дает нардепам еще большую неприкосновенность, чем была

Об этом депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила в кулуарах ВР, сообщает Еспресо.TV .

На вопрос журналистов, в каком виде приняли законопроект о неприкосновенности, Устинова ответила: "Тот законопроект, который был принят большинством сессионный зал не снимает депутатскую неприкосновенность, а бетонирует ее. Именно поэтому этот закон поддержали и" ОПЗЖ "и" За будущее ". Это то, что объединило всех. почему? Потому, что это, фактически сейчас бетонирует ту неприкосновенность, о которой мы ранее говорили. Объясню, почему: сегодня всеми, кроме фракции "Голос" была поддержана правка от "ОПЗЖ", которая говорит, что депутат не несет юридической ответственности за голосование, д ии в Верховной Раде, а также - при выполнении депутатских полномочий. Что это значит? Мы депутатские полномочия 24 часа в сутки, и мы их получаем с момента, когда составляем присягу, и они заканчиваются в последний день работы Верховной Рады. То есть 5 лет подряд ты находишься при исполнении депутатских полномочий. Это и есть депутатская неприкосновенность. "

Также народный депутат отметила, что этот закон даже усугубляется тем, что было раньше. По ее словам, после вступления нового закона в силу невозможно будет наложить арест на имущество народного депутата. Депутат привела пример Александра Онищенко, что скрывается за границей и на большинство его имущества был наложен арест. Сейчас, для того, чтобы наложить арест на депутата, нужно этого депутата пригласить на суд.

"Вы представляете депутата, который пойдет на суд, а не пойдет переписывать свое имущество у ближайшего нотариуса. Там еще лучше написано, если депутат не появляется по уважительным причинам, а уважительная причина - это болезнь, то суд не может арестовать его имущество. Что мы будем иметь? мы будем иметь депутатов, которые будут лежать в Феофании просто месяцами ", - объясняет Устинова.

Также она добавила, что теперь любые следственные действия по нардепу необходимо согласовывать с генеральным прокурором. Как пояснила Устинова, любые доказательства, собранные следствием, в отношении депутатов, к обращению к генпрокурору и его разрешения, можно считать ничтожными.

  • Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80-й Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№2237).
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