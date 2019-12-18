Депутатская неприкосновенность: Рада приняла закон о следственных действиях по нардепам

18 декабря, 2019, 11:59

Народные депутаты во втором чтении рассмотрели проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№2237)

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За законопроект в целом проголосовал 291 народный депутат.

О проработанных предложениях, поступивших ко второму чтению и решениях Комитета, который рекомендует принять проект во втором чтении и в целом, доложил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Законопроект №2237 предусматривает порядок проведения следственных действий над депутатами после отмены депутатской неприкосновенности. Члены оппозиционных фракций, в частности "Голоса", отмечали, что этот проект ограничивает правоохранительные органы в расследовании преступлений.

Согласно этому законопроекту генерального прокурора Украины планируется уполномочить вносить в Единый реестр досудебных расследований информацию об осуществлении нарушений народными избранниками.

Также генеральный прокурор, его заместитель, глава областной прокуратуры смогут сообщить о подозрении лицам, в отношении которых осуществляется особый порядок уголовного производства.

Генпрокурор или исполняющий его обязанности сможет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание, арест или домашний арест, прослушивание, обыск или проведения негласных следственных действий, ограничивающих права и свободы депутата.

При этом ходатайство будет рассматривать следственный судья апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к вменяемости Высшего антикоррупционного суда, - следственный судья этого суда.