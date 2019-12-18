 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолее 300 млн грн шахтерам: Кабмин принял решение по зарплатам

Более 300 млн грн шахтерам: Кабмин принял решение по зарплатам


фото: 1news
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 декабря, принял решение о направлении более 300 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам

Об этом сообщил премьер-минстр Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.

"Правительство направило 322, 6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам", - написал Гончарук.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать