Более 300 млн грн шахтерам: Кабмин принял решение по зарплатам
18 декабря, 2019, 12:58
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 декабря, принял решение о направлении более 300 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам
Об этом сообщил премьер-минстр Алексей Гончарук в своем Telegram -канале.
"Правительство направило 322, 6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам", - написал Гончарук.
- Напомним, что ранее правительство перечислило 1 млрд на задолженность по зарплате шахтерам.
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