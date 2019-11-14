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Espreso.tvОбществоПравительство перечислило 1 млрд на задолженность по зарплате шахтерам, - Зеленский

Правительство перечислило 1 млрд на задолженность по зарплате шахтерам, - Зеленский


фото: dyvys.info
13 ноября шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 миллиард гривень

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривень", - заявил Зеленский.

По его словам, деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников.

Нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в facebook сообщил, что на утро 14 ноября начались выплаты средств по задолженности перед горняками.

"Председатель МО НПГУ ГП "Первомайскуголь" Роман Панчук сообщает, что шахтеры получили SMS о зачислении средств по заработной плате за июнь, июль, август, сентябрь, 15% - за октябрь этого года. Шахтеры трех шахт предприятия, протестовавших под землей, поднялись на поверхность. Шахты работают в обычном режиме ", - добавил Волынец.

Перед этим он информировал, что шахтеры "Селидовуголь", "Львовуголь", и "Мирноградуголь" собирались пикетировать ОГА.

В то же время горняки шахт "Капитальная" и "Горная" отказались подниматься на поверхность.

 

 

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