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Espreso.tvОбщество250 человек находятся в плену боевиков на Донбассе, - СБУ

250 человек находятся в плену боевиков на Донбассе, - СБУ

250 человек находятся в плену российских оккупантов на Донбассе, сообщила Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО считаются пропавшими 257 человек.

18 декабря в Минске встречается Трехсторонняя контактная группа, которая должна согласовать количество и списки лиц на обмен, а также дату обмена с ОРДЛО.

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