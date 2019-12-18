250 человек находятся в плену боевиков на Донбассе, - СБУ

18 декабря, 2019, 14:49

250 человек находятся в плену российских оккупантов на Донбассе, сообщила Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО считаются пропавшими 257 человек.

18 декабря в Минске встречается Трехсторонняя контактная группа, которая должна согласовать количество и списки лиц на обмен, а также дату обмена с ОРДЛО.