250 человек находятся в плену боевиков на Донбассе, - СБУ
18 декабря, 2019, 14:49
250 человек находятся в плену российских оккупантов на Донбассе, сообщила Служба безопасности Украины
Об этом сообщает Радио Свобода.
"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - сообщили в СБУ.
Ранее сообщалось, что в ОРДЛО считаются пропавшими 257 человек.
18 декабря в Минске встречается Трехсторонняя контактная группа, которая должна согласовать количество и списки лиц на обмен, а также дату обмена с ОРДЛО.
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