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Espreso.tvОбществоСБУ: на оккупированном Донбассе исчезло 257 человек

СБУ: на оккупированном Донбассе исчезло 257 человек

По данным службы безопасности, в ОРДЛО считаются пропавшими 257 человек

Об этом сообщает Радио Свобода .

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождение незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек ", - отмечает служба.

В СБУ также добавили, что делают все возможное, для того, чтобы вернуть всех незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается", - рассказали в СБУ.

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