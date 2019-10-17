СБУ: на оккупированном Донбассе исчезло 257 человек
Об этом сообщает Радио Свобода .
"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождение незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек ", - отмечает служба.
В СБУ также добавили, что делают все возможное, для того, чтобы вернуть всех незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается", - рассказали в СБУ.
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