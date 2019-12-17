Выборы в ОРДЛО могут произойти исключительно по украинскому законодательству, - Разумков председателю ПА ОБСЕ

17 декабря, 2019, 21:40

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что после нормандского саммита важным шагом со стороны парламента станет принятие закона о выборах

Об этом сообщает пресс-служба ВР по итогам во время встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

Он проинформировал Церетели по поводу быстрой реакции со стороны ВР в законодательной части выполнения договоренностей Нормандского формата. В частности, своим решением Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса.

Еще одним важным шагом со стороны парламента, по убеждению Разумкова, должно стать принятие закона о выборах, который будет действовать на всей без исключения территории Украины, и возвращение оккупированных территорий под контроль Украины.

"Принципиальным вопросом является то, что выборы могут состояться исключительно по украинскому законодательству", - отметил он.