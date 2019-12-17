Выборы в ОРДЛО могут произойти исключительно по украинскому законодательству, - Разумков председателю ПА ОБСЕ
Об этом сообщает пресс-служба ВР по итогам во время встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.
Он проинформировал Церетели по поводу быстрой реакции со стороны ВР в законодательной части выполнения договоренностей Нормандского формата. В частности, своим решением Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
Еще одним важным шагом со стороны парламента, по убеждению Разумкова, должно стать принятие закона о выборах, который будет действовать на всей без исключения территории Украины, и возвращение оккупированных территорий под контроль Украины.
"Принципиальным вопросом является то, что выборы могут состояться исключительно по украинскому законодательству", - отметил он.
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Зеленский назвал условия и время проведения выборов в ОРДЛО: выборы в Донбассе должны пройти осенью 2020 года вместе с общенациональными после установления контроля над границей.
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