"Украина должна полностью контролировать границу": Зеленский назвал условия и время проведения выборов в ОРДЛО

6 декабря, 2019, 22:17

Президент Зеленский заявил, что выборы на Донбассе должны пройти осенью 2020 года вместе с общенациональными

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Они когда что-то подписывают друг с другом, должны понимать, что никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. Какие-то детали по поводу того, что выборы не могут проводиться, когда там вооруженные люди. Да, мы все это понимаем. Детали с границей, которые подписал в Минске и тот самый выдающийся человек, она очень сложная. Моя позиция очень проста - в момент выборов во временно оккупированном Донецке и Луганске Украина должна полностью контролировать границу ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что есть другой план границы.

"Я точно буду говорить о границе. У нас другой план по поводу границы. Каким образом это передается и каким образом и когда Украина контролирует границу с Россией", - добавил президент.

Отвечая на вопрос, планируется ли проведение выборов на Донбассе вместе с общенациональными выборами осенью 2020 года, президент ответил: "Это правда".

"Потому что ощущение того, что мы одна страна и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Выборы местные по законам Украины проводятся одновременно на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать, но все уже знают ", - сказал Зеленский.