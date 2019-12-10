Украинский боксер проведет бой с экс-чемпионом мира в двух категориях

10 декабря, 2019, 14:01

Украинский боксер Иван Редкач встретится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией из США

Об этом Редкач сообщил в twitter.

Поединок между украинцем и американцем состоится 25 января 2020 г. в Нью-Йорке в полусреднем весе (до 66,7 кг). Денни Грасия был чемпионом в своем нынешнем и первом полусреднем весе (до 63,5 кг) с 2012 до 2017 года.

В своем предыдущем бою Редкач в июле нокаутировал другого звездного американца - Девона Александера. В октябре украинец должен был встретиться с еще одним знаменитым боксером из США - Эдриэном Бронером, но бой не состоялся, потому что соперник неожиданно объявил о завершении карьеры.

Дэнни Гарсия в своем последнем поединке в апреле техническим нокаутом победил мексиканца Адриана Гранадаса.

The victory is not going to pass me by. It's mine! 25 JANUARY @premierboxing @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/f6psitNjIL - Ivan Redkach (@IRedkach) December 9, 2019