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Espreso.tvСпортУкраинский боксер проведет бой с экс-чемпионом мира в двух категориях

Украинский боксер проведет бой с экс-чемпионом мира в двух категориях


фото: twitter
Украинский боксер Иван Редкач встретится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией из США

Об этом Редкач сообщил в twitter.

Поединок между украинцем и американцем состоится 25 января 2020 г. в Нью-Йорке в полусреднем весе (до 66,7 кг). Денни Грасия был чемпионом в своем нынешнем и первом полусреднем весе (до 63,5 кг) с 2012 до 2017 года.

В своем предыдущем бою Редкач в июле нокаутировал другого звездного американца - Девона Александера. В октябре украинец должен был встретиться с еще одним знаменитым боксером из США - Эдриэном Бронером, но бой не состоялся, потому что соперник неожиданно объявил о завершении карьеры.

Дэнни Гарсия в своем последнем поединке в апреле техническим нокаутом победил мексиканца Адриана Гранадаса.

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