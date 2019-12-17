Украина может отказаться от кредитов МВФ за три года, - Минфин

17 декабря, 2019, 13:43

Украина сможет отказаться от необходимости в новых программах Международного валютного фонда после завершения новой трехлетней программы

Об этом сообщила Министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Свободы слова", передает Интерфакс-Украина .

"Эта программа на три года - мы ее внутри называем "последняя программа", с которой мы не выйдем на полпути, а завершим. И продолжим наше сотрудничество с Фондом как страна, которая не требует нового кредитования", - сказала Макарова.

Министр финансов подчеркнула, что в экономики страны через три года есть все шансы стать самодостаточной.

"Украина имеет реально все шансы в этот раз через три года стать абсолютно самодостаточной. Если посмотреть на 2019-2021 годы, то на них приходятся пики выплат и обслуживания долгов, часть из которых были накоплены ранее. Мы сделали работу над ошибками: что не так с долгом ... а сегодня мы резко сокращаем долг к ВВП, а с другой - делаем все для роста экономики ", - пояснила Маркарова.

"Эти два параллельных процесса позволят через 2-3 года увидеть совершенно иную экономику", - считает Министр финансов.

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Георгиева обсудили условия новой программы сотрудничества с Фондом. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и исполнительным советом, однако в МВФ заявили о достижении соглашения относительно трехлетнего соглашения сумму около $ 5,5 млрд в рамках механизма расширенного финансирования.