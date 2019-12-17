Сокращение состава Рады: КСУ обнародовал заключение о возможности уменьшить количество нардепов на треть
17 декабря, 2019, 19:24
Конституционный суд Украины признал законным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно документу, КСУ признал конституционным внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (по поводу уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы).
Вчера источники в СМИ распространили информацию о таком решении суда.
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