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Espreso.tvОбществоСокращение состава Рады: КСУ обнародовал заключение о возможности уменьшить количество нардепов на треть

Сокращение состава Рады: КСУ обнародовал заключение о возможности уменьшить количество нардепов на треть

Конституционный суд Украины признал законным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно документу, КСУ признал конституционным внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (по поводу уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы).

Вчера источники в СМИ распространили информацию о таком решении суда.

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