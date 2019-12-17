Сокращение состава Рады: КСУ обнародовал заключение о возможности уменьшить количество нардепов на треть

17 декабря, 2019, 19:24

Конституционный суд Украины признал законным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно документу, КСУ признал конституционным внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (по поводу уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы).

Вчера источники в СМИ распространили информацию о таком решении суда.