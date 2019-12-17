Сборная Украины получила от УАФ и Ferreхpo $1 млн за победу на молодежном ЧМ-2019

17 декабря, 2019, 16:04

Сборная Украины за победу на молодежном чемпионате мира U-20 получила от Украинской ассоциации футбола и группы компаний Ferrexpo чек на $1 млн

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В честь победы сборной Украины на чемпионате мира U-20 в Польше УАФ и ее партнер - группа компаний Ferrexpo - организовала "Вечер чемпионов" и вручила футболистам и тренерам чек на $1 млн.

Впервые в истории украинского футбола такие солидные премиальные сборной были выплачены с учетом всех налогов и сборов. И часть этих средств по инициативе УАФ получат первые тренеры игроков сборной.

"Мы решили, что так будет правильно. Ведь именно эти специалисты привили нынешним триумфаторам чемпионата мира любовь к футболу и научили их азам этой замечательной игры. Мы впервые провели "Вечер чемпионов", который, надеюсь, станет доброй традицией. Сегодня футбольные герои года получили обещанную и заслуженную премию-благодарность за историческое достижение - звание чемпионов мира! Команда Александра Петракова получила рекордное в истории юношеских и молодежных сборных страны финансовое вознаграждение. Искренне благодарен группе компаний Ferrexpo, благодаря которой удалось увеличить размер премиальных втрое от ранее запланированной суммы ", - сказал президент УАФ Андрей Павелко.

"Очень приятно, и я очень благодарен за столь высокую оценку нашей работы и чемпионского титула, который мы подарили Украине. Я рад за ребят, своих помощников", - отметил главный тренер победителей Александр Петраков.

По словам представителя компании Ferrexpo Кристофера Мо, игроки молодежной сборной вывели Украину на мировой футбольной карте на самый высокий уровень.

"Я очень горжусь тем, что стою сегодня перед вами и могу отметить успех одной из футбольных сборных Украины. Как ведущая украинская компания Ferrexpo рада быть маленькой частью вашего исторического успеха, частью Украины и частью сегодняшнего прекрасного вечера.

У нас есть большая команда как внутри компании, так и вне ее, и мы стараемся жить по вашему примеру и вдохновляться им. Как важна украинская компания мы, как и вы, считаем себя пионерами и послами для Украины и примером того, чего можно достичь, работая вместе.

Как и ваш пример, который вдохновляет других, наш успех, надеемся, также будет побуждать еще много успешных украинских компаний искать возможности за рубежом и перерастать в крупные мировые предприятия. Как и вы, Ferrexpo благодаря упорному труду и решимости стал мировым лидером ", - сказал Мо.