"Квартал 95" изобразил Трампа за роялем

17 декабря, 2019, 13:02

В новом выступлении студии "Квартал 95" 15 декабря изобразили обращение Дональда Трампа к Зеленскому с использованием рояля

В социальных сетях появились отрывки видео с концерта "Квартала 95", передает Еспресо.TV.

По сюжету постановки, президент США Дональд Трамп звонит Владимиру Зеленскому через видеосвязь, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут "не очень". Он просит одолжить полиграф в Зеленского для будущего допроса в конгрессе по импичменту.

На словах "чтобы доказать вам, что мы на одной волне", Трамп снимает штаны и наигрывает на рояле новогоднюю мелодию.