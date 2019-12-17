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Espreso.tvОбщество"Квартал 95" изобразил Трампа за роялем

"Квартал 95" изобразил Трампа за роялем


фото: Obozrevatel
В новом выступлении студии "Квартал 95" 15 декабря изобразили обращение Дональда Трампа к Зеленскому с использованием рояля

В социальных сетях появились отрывки видео с концерта "Квартала 95", передает Еспресо.TV.

По сюжету постановки, президент США Дональд Трамп звонит Владимиру Зеленскому через видеосвязь, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут "не очень". Он просит одолжить полиграф в Зеленского для будущего допроса в конгрессе по импичменту.

На словах "чтобы доказать вам, что мы на одной волне", Трамп снимает штаны и наигрывает на рояле новогоднюю мелодию.

  • Напомним, на том же концерте "Квартал 95" снова высмеял Валерию Гонтареву
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