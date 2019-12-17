ОАСК просят запретить назначать Новикова главой НАПК

17 декабря, 2019, 19:42

17 декабря в окружной административный суд Киева поступил иск о назначении Александра Новикова на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Об этом говорится в заявлении об обеспечении иска, сообщает сайт ОАСК.

"Суд просят запретить правительству назначать Александра Новикова на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Кроме того, истец просит суд приостановить действие распоряжения правительства от 28 октября 2019 г. "Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции" до окончания рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем в ОАСК поступил иск, в котором истец просит признать противоправным и отменить соответствующее распоряжение правительства, а также решение комиссии об избрании кандидатов для собеседования.

Также истец просит суд признать противоправным и отменить решение комиссии от 16 декабря, которым она определила из числа кандидатов, прошедших собеседование, кандидата Александра Новикова как лучшего и внесение представления правительства о его назначении на должность председателя НАПК.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований для мер по обеспечению иска.