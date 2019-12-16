Новым главой НАПК выбрали Новикова
Об этом говорится в результатах финального заседания Конкурсной комиссии по отбору главы НАПК, которое транслировала пресс-служба Кабинета министров.
"Мы можем сейчас открыть вам результаты нашего решения и назвать имя кандидата, которого поддержала комиссия - это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, лучше соответствует критериям, прописанным в законе Украины о предотвращении коррупции. Господин Новиков имеет надлежащий опыт, его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и остальные поданных документов смогли убедить комиссию в том, что он лучшее лицо, которое может внедрить реформы, восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК ", - заявил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.
Теперь решение комиссии должно быть передано в Кабмин на утверждение.
На финальном заседании, которое транслировал правительство, кандидатуру Новикова единогласно поддержали все шесть членов конкурсной комиссии.
- Александр Новиков является прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины. В 2015 году он был претендентом на пост главы / первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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