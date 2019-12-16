Новым главой НАПК выбрали Новикова

16 декабря, 2019, 11:22

Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова

Об этом говорится в результатах финального заседания Конкурсной комиссии по отбору главы НАПК, которое транслировала пресс-служба Кабинета министров.

"Мы можем сейчас открыть вам результаты нашего решения и назвать имя кандидата, которого поддержала комиссия - это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, лучше соответствует критериям, прописанным в законе Украины о предотвращении коррупции. Господин Новиков имеет надлежащий опыт, его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и остальные поданных документов смогли убедить комиссию в том, что он лучшее лицо, которое может внедрить реформы, восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК ", - заявил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

Теперь решение комиссии должно быть передано в Кабмин на утверждение.

На финальном заседании, которое транслировал правительство, кандидатуру Новикова единогласно поддержали все шесть членов конкурсной комиссии.