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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня пересекла метку 23,5

Официальный курс: гривня пересекла метку 23,5


фото: interfax.ua
Национальный банк Украины на 17 декабря установил официальный курс гривныи к доллару на уровне 23,49 грн, что является максимальным значением с января 2016 года

Об этом говорится в данных регулятора.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен 16 декабря, на уровне 23,50 грн за доллар

 

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