Михайличенко раскритиковал болельщиков "Динамо"

17 декабря, 2019, 10:33

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что болельщики должны поддерживать команду в моменты неудач

Об этом сообщает "Профутбол".

По словам Михайличенко, настоящие болельщики должны быть с командой в трудные моменты и всегда поддерживать ее.

"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и незаслуженный, может быть, результат. Мне кажется, что настоящий болельщик всегда быть с командой и верить в нее", - сказал Михайличенко.

"Динамо" неудачно провел осеннюю часть сезона. Киевляне вылетели из Лиги Европы, а в чемпионате Украины ушли на зимний перерыв на втором месте с отставанием в 14 очков от лидера - "Шахтера".