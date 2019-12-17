Михайличенко раскритиковал болельщиков "Динамо"
17 декабря, 2019, 10:33
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что болельщики должны поддерживать команду в моменты неудач
Об этом сообщает "Профутбол".
По словам Михайличенко, настоящие болельщики должны быть с командой в трудные моменты и всегда поддерживать ее.
"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и незаслуженный, может быть, результат. Мне кажется, что настоящий болельщик всегда быть с командой и верить в нее", - сказал Михайличенко.
"Динамо" неудачно провел осеннюю часть сезона. Киевляне вылетели из Лиги Европы, а в чемпионате Украины ушли на зимний перерыв на втором месте с отставанием в 14 очков от лидера - "Шахтера".
- 23 декабря стало известно, что несмотря на неудачные результаты киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко.
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