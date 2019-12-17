Крымский архиепископ ПЦУ Климент приостановил голодовку по просьбе Епифания

17 декабря, 2019, 15:43

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент приостановил голодовку, которую объявил 10 декабря

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"В воскресенье (15 декабря) блаженнейший митрополит Епифаний (предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины) просил приостановить голодовку. Я не могу пойти против воли Блаженнейшего и я пообещал, что прекращу голодовку. Но временно. Если я увижу, что вопрос не будет решаться, тогда я продолжу это голодание. и я не буду смотреть ни на чьи обещания, потому что 6 лет обещаний и лживых заявлений от правительства", - сказал архиепископ Климент.

По его словам, 18 декабря Кабмин должен предоставить первые результаты, которые помогут решить ряд вопросов с крымской епархией.

"На этой неделе состоялись встречи с министром (по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины) Оксаной Колядой. Она дала определенные поручения профильным министерствам до среды подготовить предложения, для того чтобы до конца недели сформировать соответствующее постановление и распоряжение, которые будут подписаны премьер-министром Украины", - добавил Климент.