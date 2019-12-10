"Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму": архиепископ ПЦУ Климент объявил голодовку

10 декабря, 2019, 12:59

Во вторник, 10 декабря, архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент (Павел Николаевич Куст) объявил бессрочную голодовку с требованием обеспечить религиозные права украинцев в оккупированном Россией Крыма

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

"Я официально заявляю: отныне я начинаю бессрочную голодовку. Пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранение церковного имущества, а это не только помещение, а и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", - сказал Климент.

Архиепископ отметил, что прекратит голодовку только после конкретных действий со стороны украинской власти.

"До этого я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели -хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут либо в гробу, либо с постановлением я поеду в Крым", - подчеркнул Климент.

Кроме того, архиепископ требовал встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и определения срока решения озвученных им вопросов.

Голодовку священник объявил, придя под стены Кабмина с плакатом, на котором бело написано: "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму".

Издание отмечает, что во время объявления голодовки никто из представителей власти к архиепископу Клименту не вышел.