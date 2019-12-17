Корчил гримасы: Тищенко мешал Гончаренко выступать в Раде

17 декабря, 2019, 13:36

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко мешал выступать своему коллеге из фракции "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко

Об этом сообщила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Во время выступления нашего коллеги Алексея Гончаренко, который имел сегодня слово от фракции, его перекрыл товарищ Т", - написала Геращенко.

Она отметила, что на все замечания коллег из разных фракций (также от "Слуги народа", кому было стыдно), что это не имеет ничего общего с парламентаризмом.

"Он продолжал стоять потолком и корчить гримасы. Понимаю, что некоторые заехали на социальных лифтах в ВР с лихих девяностых, без промежуточных станций и остановок, хотя бы на одну книгу", - добавила нардеп.

По ее словам, такого откровенного хамства и отсутствия элементарной этики не было ни в одном парламенте.