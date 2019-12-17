Корчил гримасы: Тищенко мешал Гончаренко выступать в Раде
Об этом сообщила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"Во время выступления нашего коллеги Алексея Гончаренко, который имел сегодня слово от фракции, его перекрыл товарищ Т", - написала Геращенко.
Она отметила, что на все замечания коллег из разных фракций (также от "Слуги народа", кому было стыдно), что это не имеет ничего общего с парламентаризмом.
"Он продолжал стоять потолком и корчить гримасы. Понимаю, что некоторые заехали на социальных лифтах в ВР с лихих девяностых, без промежуточных станций и остановок, хотя бы на одну книгу", - добавила нардеп.
По ее словам, такого откровенного хамства и отсутствия элементарной этики не было ни в одном парламенте.
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