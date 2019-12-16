Пристайко: США согласовали нового посла Украины

16 декабря, 2019, 11:50

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Вашингтон дал согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Мы уже получили агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства - ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца назад - это наш настоящий представитель в ООН Владимир Ельченко", - отметил глава МИД .

Он добавил, что украинская сторона уже получила агреманы по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым уже готовы указы.

"Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", - сообщил Пристайко.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

С тех пор эта должность оставалась вакантной.