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Espreso.tvОбществоПристайко: США согласовали нового посла Украины

Пристайко: США согласовали нового посла Украины


фото: epravda
Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Вашингтон дал согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Мы уже получили агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства - ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца назад - это наш настоящий представитель в ООН Владимир Ельченко", - отметил глава МИД .

Он добавил, что украинская сторона уже получила агреманы по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым уже готовы указы.

"Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", - сообщил Пристайко.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

С тех пор эта должность оставалась вакантной.

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