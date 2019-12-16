Здесь легче забивать, - экс-футболист "Зари" сравнил Бельгию и Украину

Об этом сообщает "Профутбол" .

Нигерийский нападающий бельгийского "Брюгге", который в сезоне 2016-2017 выступал в Украине, за луганскую "Зарю", сравнил чемпионаты Бельгии и УПЛ.

"Бельгийский чемпионат более ориентирован на развитие молодых футболистов. Здесь легче забивать. Есть несколько примеров. Вспомните Теодорчика, который не смог раскрыться в" Динамо ", а затем перешел в" Андерлехт "и забил 20 мячей. Так же и Мбокани - очень много забивает за "Антверпен", - считает нигериец.

В нынешнем сезоне Бонавентуре провел 23 матча забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста составляет 12 млн евро.