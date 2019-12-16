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Espreso.tvСпортЗдесь легче забивать, - экс-футболист "Зари" сравнил Бельгию и Украину

Здесь легче забивать, - экс-футболист "Зари" сравнил Бельгию и Украину


фото: sport.newinfo.am
Бывший нападающий луганской "Зари" Деннис Бонавентуре считает, что в чемпионате Бельгии легче забивать голы, чем в Украине

Об этом сообщает "Профутбол" .

Нигерийский нападающий бельгийского "Брюгге", который в сезоне 2016-2017 выступал в Украине, за луганскую "Зарю", сравнил чемпионаты Бельгии и УПЛ.

"Бельгийский чемпионат более ориентирован на развитие молодых футболистов. Здесь легче забивать. Есть несколько примеров. Вспомните Теодорчика, который не смог раскрыться в" Динамо ", а затем перешел в" Андерлехт "и забил 20 мячей. Так же и Мбокани - очень много забивает за "Антверпен", - считает нигериец.

В нынешнем сезоне Бонавентуре провел 23 матча забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста составляет 12 млн евро.

  • 10 декабря стало известно, что бельгийский "Гент" не хочет отпускать украинского форварда Романа Яремчука в один из ведущих европейских чемпионатов.

 

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