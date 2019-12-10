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Espreso.tvСпортВ "Генте" отговаривают украинского футболиста Яремчука от перехода в топ-чемпионат

В "Генте" отговаривают украинского футболиста Яремчука от перехода в топ-чемпионат


фото: kaagent.be
Бельгийский футбольный клуб "Гент" не хочет отпускать украинского форварда Романа Яремчука в один из ведущих европейских чемпионатов

Об этом заявил главный тренер "Гента" Йессо Торуп в интервью Sport Foot Magazine, сообщает "Команда 1" .

"На прошлой неделе у меня состоялся разговор с руководством клуба, которое всерьез обеспокоено весьма активным, а порой и просто назойливым интересом целого ряда европейских клубов к трансферам Романа Яремчука и Джонатана Дэвида", - сказал Торуп.

Однако, по словам датского тренера, большинство предложений по трансферам Яремучка и Дэвида поступило от посредственных клубов.

"Буду откровенен: большинство предложений по Яремчуку и Дэвиду поступили от клубов, которые занимают далеко не лидирующие позиции в своих чемпионатах, и это не гарантирует профессионального роста. В этом вопросе ребята со мной полностью согласны. Если и переходить в новый клуб, то только в тот, который обеспечит тебе шаг вперед. можно выбрать большие деньги, но поставить крест на своем профессиональном росте, а можно играть в маленьком клубе и непрерывно прогрессировать", - убежден Торуп.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл за "Гент" в различных турнирах 26 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

  • 9 декабря Роман Яремчук рассказал, что после жеребьевки Лиги Европы, его партнеры по "Генту" спрашивали его, далеко ли война от Львова, где свои матчи проводит соперник бельгийцев - "Александрия".
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