В "Генте" отговаривают украинского футболиста Яремчука от перехода в топ-чемпионат
Об этом заявил главный тренер "Гента" Йессо Торуп в интервью Sport Foot Magazine, сообщает "Команда 1" .
"На прошлой неделе у меня состоялся разговор с руководством клуба, которое всерьез обеспокоено весьма активным, а порой и просто назойливым интересом целого ряда европейских клубов к трансферам Романа Яремчука и Джонатана Дэвида", - сказал Торуп.
Однако, по словам датского тренера, большинство предложений по трансферам Яремучка и Дэвида поступило от посредственных клубов.
"Буду откровенен: большинство предложений по Яремчуку и Дэвиду поступили от клубов, которые занимают далеко не лидирующие позиции в своих чемпионатах, и это не гарантирует профессионального роста. В этом вопросе ребята со мной полностью согласны. Если и переходить в новый клуб, то только в тот, который обеспечит тебе шаг вперед. можно выбрать большие деньги, но поставить крест на своем профессиональном росте, а можно играть в маленьком клубе и непрерывно прогрессировать", - убежден Торуп.
В нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл за "Гент" в различных турнирах 26 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 9 декабря Роман Яремчук рассказал, что после жеребьевки Лиги Европы, его партнеры по "Генту" спрашивали его, далеко ли война от Львова, где свои матчи проводит соперник бельгийцев - "Александрия".
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