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Espreso.tvСпортЮношеская лига УЕФА: определился соперник "Динамо" в плей-офф

Юношеская лига УЕФА: определился соперник "Динамо" в плей-офф


фото: football24.ua
По результатам жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, в 1/16 финала киевское "Динамо" встретится с загребским "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

16 декабря

Ньон, Швейцария

"Динамо" (Киев, Украина) U19 - "Динамо" (Загреб, Хорватия) U19

Матчи раунда запланированы на 11 и 12 февраля. Встреча состоится в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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