Юношеская лига УЕФА: определился соперник "Динамо" в плей-офф
16 декабря, 2019, 16:44
По результатам жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, в 1/16 финала киевское "Динамо" встретится с загребским "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
16 декабря
Ньон, Швейцария
"Динамо" (Киев, Украина) U19 - "Динамо" (Загреб, Хорватия) U19
Матчи раунда запланированы на 11 и 12 февраля. Встреча состоится в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
- 16 декабря, стало известно, по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой".
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно