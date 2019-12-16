У каждого свои идеологии, - голкипер "Альбасете" о нацистских обидах в сторону Зозули

16 декабря, 2019, 12:49

Вратарь испанского "Альбасете" Томи Надаль поддержал украинского нападающего Романа Зозулю, после нацистских выкриков в сторону форварда от болельщиков "Райо Вальекано"

Об этом футболист сообщил в twitter.

Вратарь "Альбасете" Томи Надаль прокомментировал ситуацию с образами одноклубника Романа Зозули в матче с "Райо Вальекано" в рамках второго дивизиона чемпионата Испании по футболу.

"Я уважаю все виды идеологий, каждый может решать сам. Я только защищаю футбол и спорт, и любые образы недопустимы. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример миллионам детей, которые видят нас каждую неделю", - написал вратарь в twitter.

Во вчерашнем матче второго испанского дивизиона команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты "Райо" скандировали оскорбления в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

No defiendo ninguna ideología y no la he defendido en ningún momento. Sólo defiendo el FÚTBOL y el DEPORTE que en este caso es lo más IMPORTANTE. - Tomeu Nadal Mesquida (@ tomnadal18) 16 декабря 2019