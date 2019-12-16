 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУ каждого свои идеологии, - голкипер "Альбасете" о нацистских обидах в сторону Зозули

У каждого свои идеологии, - голкипер "Альбасете" о нацистских обидах в сторону Зозули


фото: facebook
Вратарь испанского "Альбасете" Томи Надаль поддержал украинского нападающего Романа Зозулю, после нацистских выкриков в сторону форварда от болельщиков "Райо Вальекано"

Об этом футболист сообщил в twitter.

Вратарь "Альбасете" Томи Надаль прокомментировал ситуацию с образами одноклубника Романа Зозули в матче с "Райо Вальекано" в рамках второго дивизиона чемпионата Испании по футболу.

"Я уважаю все виды идеологий, каждый может решать сам. Я только защищаю футбол и спорт, и любые образы недопустимы. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример миллионам детей, которые видят нас каждую неделю", - написал вратарь в twitter.

Во вчерашнем матче второго испанского дивизиона команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты "Райо" скандировали оскорбления в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать