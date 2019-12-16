Турция "пока" не выходит из НАТО, - министр обороны
16 декабря, 2019, 12:57
Турция не планирует выходить с НАТО и продолжит выполнять задачи в составе Альянса
Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу
"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары относительно членства в военно-политическом блоке остается неизменной. Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС", - заявил он.
Напомним, Анкара рассмотрит возможность выдворения США с военных авиабаз, если Вашингтон наложит санкции на Турцию.
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