Турция пригрозила выгнать США из ключевых авиабаз
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает DW .
Чавушоглу подчеркнул, что Турция рассмотрит все варианты, если США введут санкции в ответ на покупку российских систем противоракетной обороны С-400.
"Если США введут санкции против Турции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик", - сказал он.
"Члены Конгресса США должны понимать, что добиться чего-либо с помощью санкций невозможно", - добавил министр.
После того как ее длительные усилия по покупке американских ракет Patriot потерпели неудачу, Турция приобрела две батареи российских зенитных ракетных комплексов С-400 в рамках сделки на сумму 2,5 миллиарда долларов, подписанного в декабре 2017 года.
Соглашение вызвало напряженность между Анкарой и Вашингтоном, который угрожал санкциями в отношении Турции. Президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что не рассматривает вопрос о карательных мерах.
США в конечном итоге отстранили Турцию от своей программы истребителей F-35 stealth, в которой Турция является крупным производителем и покупателем.
Вашингтон утверждает, что С-400 совместимы с системами НАТО.
Турция, однако, настаивает, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не представляют угрозы для Альянса.
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