На следующей неделе состоятся сразу три судебных заседания по ПриватБанку, - НБУ

13 декабря, 2019, 16:59

В течение следующей недели (16-19 декабря) состоится три судебных заседания, связанные с процессом национализации ПриватБанка

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В частности, 16 декабря Большая палата Верховного суда рассмотрит дело по иску семьи Суркисов, которая пытается отменить решение Нацбанка, которым членов этой семьи признали связанными с ПриватБанком лицами. Также Суркисы пытаются отменить договоры обмена их средств на акции ПриватБанка (соглашение bail-in).

18 декабря состоится рассмотрение дела в Печерском суде Киева, в котором бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский требует признать недостоверным заявление НБУ, котое "унизило его честь, достоинство и деловую репутацию".

А 19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности ПриватБанка и его национализации. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.

Все три судебные заседания начнутся в 10:00 утра.