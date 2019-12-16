США депортировали 2 китайских дипломатов за шпионаж

16 декабря, 2019, 08:34

Сотрудники китайского посольства пытались попасть на военную базу американцев в штате Вирджиния

Об этом сообщает американское издание The New York Times .

По информации издания 2 китайских дипломатов депортированы из страны, впервые за 30 лет. В издании утверждают, что китайцы пытались проникнуть на базу Сил специальных операций в штате Вирджиния, чтобы выяснить, как работает система безопасности на военном объекте.

Дипломаты вместе со своими женами подъехали на КПП базы. Из-за отсутствия пропуска охранник приказал им въехать через ворота, развернуть автомобиль и покинуть базу. Китайцы сказали, что не поняли инструкций охранника и заблудились.

И, въехав на территорию, дипломаты продолжили путь по территории военного объекта, пока движение им не перегородили пожарные машины.

Госдеп США ввел ограничения для китайских дипломатов через несколько недель после происшествия. Китайцев заставили заранее сообщать о любых официальные встречи с американскими дипломатами, местными должностными лицами, а также о визитах в колледже или исследовательские институты.

"Представители американской разведки говорят, что Китай несет большую шпионскую угрозу, чем любая другая страна", - отмечается в сообщении.