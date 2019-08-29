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Espreso.tvОбществоКитайцы искали потенциальных шпионов через сеть LinkedIn

Китайцы искали потенциальных шпионов через сеть LinkedIn

Представитель LinkedIn Николь Леверич заявила, что китайцы нарушили условия пользования соцсетью, поскольку использовали платформу для поиска потенциальных новых иностранных шпионов

Об этом сообщает The New York Times.

Шпионы называли себя "рекрутерами" крупных компаний и предлагали ученым и бывшим чиновникам оплатить поездку в Китай.

Бывший чиновник министерства иностранных дел Дании получил приглашение встретиться в Пекине от рекрутера из китайской фирмы. Вместо нее на встречу пришли трое мужчин, которые сказали, что могут помочь получить "большой доступ к китайской системе" для исследований.

Поэтому пресс-секретарь LinkedIn Николь Леверич заявила, что компания активно ищет фейковые аккаунты и удаляет их. Ведь они нарушают условия пользования соцсетью.

  • Заметим, что LinkedIn - единственная крупная американская соцсеть, которая не заблокирована в Китае.
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