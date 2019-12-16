Пристайко не исключает возобновления железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом

16 декабря, 2019, 12:50

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает открытия железнодорожного КПВВ на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса

Соответствующее заявление он сделал в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о возможности открытия на востоке Украины железнодорожного КПВВ для пассажирского сообщения.

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами ", - отметил он.

На "нормандском саммите" лидеры стран выразили пожелание, чтобы в период 30 дней были определены новые возможные КПВВ на востоке Украины. Пристайко рассказал, что очевидным кандидатом для открытия нового КПВВ является Золотое, где с украинской стороны давно уже построено КПВВ. "У нас уже есть положительный опыт, например, Чонгару. Там действительно проделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем умножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска", - отметил он.

Пристайко также заявил, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.