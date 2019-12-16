Прекращение огня в Донбассе объявят 20 или 21 декабря, - Пристайко

16 декабря, 2019, 12:06

Объявления об устойчивом, постоянноем и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе будет 20 или 21 декабря

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

"Мы делаем это следующим образом. Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение - сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки, на подготовку (им надо иметь достаточно экипажей на местах, технические возможности, чтобы проверить), затем подается согласована дата ... Мы планировали где-то ближе к 24-го числа. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31 ", - рассказал Пристайко.

Он отметил, что есть достаточно времени, чтобы это сделать.

"Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление о прекращении огня будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен дальнейший прогресс ", - отметил Пристайко.